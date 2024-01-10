У ПвК “Схід” розповіли, де збили ракету, яка ввечері 10 січня летіла на Дніпро

У Дніпропетровській області знищили ракету.

О 16:50 Повітряні сили ЗСУ в своєму телеграм-каналі повідомили про ракету, яка прямувала на Дніпро. До цього в області оголосили про повітряну тривогу та ракетну небезпеку. Через 20 хвилин пролунав відбій.

Як повідомили у Повітряному командуванні Схід, ракету, якою хотіли атакувати Дніпро, збили в Синельниківському районі. Це була крилата авіаційна ракета х-59.

Пізніше вибухи лунали у Кривому Розі, про що ми повідомляли раніше. У Повітряному командуванні Схід цю інформацію не коментували, але раніше Олександр Вілкул зазначив, що “все нормально”.

Як зауважив очільник ОВА Сергій Лисак, теж підтвердив інформацію про вибух. Посадовець зазначив, що обійшлося без загиблих та поранених.

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