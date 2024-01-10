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  • У ПвК “Схід” розповіли, де збили ракету, яка ввечері 10 січня летіла на Дніпро

У ПвК “Схід” розповіли, де збили ракету, яка ввечері 10 січня летіла на Дніпро

Сьогодні 18:26
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У Дніпропетровській області знищили ракету.

Новости Днепра про У ПвК

О 16:50 Повітряні сили ЗСУ в своєму телеграм-каналі повідомили про ракету, яка прямувала на Дніпро. До цього в області оголосили про повітряну тривогу та ракетну небезпеку. Через 20 хвилин пролунав відбій. 

Новости Днепра про У ПвК

Як повідомили у Повітряному командуванні Схід, ракету, якою хотіли атакувати Дніпро, збили в Синельниківському районі. Це була крилата авіаційна ракета х-59.

Новости Днепра про У ПвК

Пізніше вибухи лунали у Кривому Розі, про що ми повідомляли раніше. У Повітряному командуванні Схід цю інформацію не коментували, але раніше Олександр Вілкул зазначив, що “все нормально”. 

Як зауважив очільник ОВА Сергій Лисак, теж підтвердив інформацію про вибух. Посадовець зазначив, що обійшлося без загиблих та поранених. 

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