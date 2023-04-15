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У приватному будинку в Дніпрі пролунав вибух, є загиблий: що сталося

Сьогодні 17:45
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У суботу, 15 квітня, у приватному будинку на житловому масиві Таромське в Дніпрі пролунав гучний вибух. Попередньо, там вибухнув газовий котел.

Новости Днепра про У приватному будинку в Дніпрі пролунав вибух, є загиблий: що сталося

Інцидент стався приблизно о 9:30. Вибух почули місцеві мешканці, після чого почали роздаватися крики людей. На місце викликали рятувальників, передає “Інформатор“. 

Прибувши за вказаною адресою, співробітники ДСНС встановили, що в будинку, імовірно, вибухнув газовий котел. Всередині знайшли обгоріле тіло чоловіка, однак його особу встановити точно поки не вдалося.

Вірогідно, загиблим є власник будинку, який проживав там до того, що сталося. 

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Новости Днепра про У приватному будинку в Дніпрі пролунав вибух, є загиблий: що сталосяУкраїнська Новости Днепра про У приватному будинку в Дніпрі пролунав вибух, є загиблий: що сталосяРусский

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