У приватному будинку в Дніпрі пролунав вибух, є загиблий: що сталося

У суботу, 15 квітня, у приватному будинку на житловому масиві Таромське в Дніпрі пролунав гучний вибух. Попередньо, там вибухнув газовий котел.

Інцидент стався приблизно о 9:30. Вибух почули місцеві мешканці, після чого почали роздаватися крики людей. На місце викликали рятувальників, передає “Інформатор“.

Прибувши за вказаною адресою, співробітники ДСНС встановили, що в будинку, імовірно, вибухнув газовий котел. Всередині знайшли обгоріле тіло чоловіка, однак його особу встановити точно поки не вдалося.

Вірогідно, загиблим є власник будинку, який проживав там до того, що сталося.

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