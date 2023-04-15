У приватному будинку в Дніпрі пролунав вибух, є загиблий: що сталося

Інцидент стався приблизно о 9:30. Вибух почули місцеві мешканці, після чого почали роздаватися крики людей. На місце викликали рятувальників, передає “Інформатор“.
Прибувши за вказаною адресою, співробітники ДСНС встановили, що в будинку, імовірно, вибухнув газовий котел. Всередині знайшли обгоріле тіло чоловіка, однак його особу встановити точно поки не вдалося.
Вірогідно, загиблим є власник будинку, який проживав там до того, що сталося.
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