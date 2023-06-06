У ПриватБанку стався збій: порушено оплату картками

Про це повідомляє ПриватБанк у Facebook.
“Друзі, нам відомо про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, мережі банкоматів та оплати картками через торгові термінали”, – сказано в повідомленні банку.
При цьому там уточнили, що ІТ-фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи. Але для цього потрібно ще трохи часу.
Причини збою в ПриватБанку поки що не уточнюють.
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