У ПриватБанку стався збій: порушено оплату картками

У ПриватБанку сьогодні, 6 червня, увечері спостерігається збій у роботі. Зокрема, порушено оплату картками.

Про це повідомляє ПриватБанк у Facebook .

“Друзі, нам відомо про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, мережі банкоматів та оплати картками через торгові термінали”, – сказано в повідомленні банку.

При цьому там уточнили, що ІТ-фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи. Але для цього потрібно ще трохи часу.

Причини збою в ПриватБанку поки що не уточнюють.