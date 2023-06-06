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У ПриватБанку стався збій: порушено оплату картками

Сьогодні 19:45
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У ПриватБанку сьогодні, 6 червня, увечері спостерігається збій у роботі. Зокрема, порушено оплату картками.

Новости Днепра про У ПриватБанку стався збій: порушено оплату картками

Про це повідомляє ПриватБанк у Facebook.

“Друзі, нам відомо про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, мережі банкоматів та оплати картками через торгові термінали”, – сказано в повідомленні банку.

При цьому там уточнили, що ІТ-фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи. Але для цього потрібно ще трохи часу.

Причини збою в ПриватБанку поки що не уточнюють.

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Новости Днепра про У ПриватБанку стався збій: порушено оплату карткамиУкраїнська Новости Днепра про У ПриватБанку стався збій: порушено оплату карткамиРусский

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