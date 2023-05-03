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У Повітряних силах повідомили, якими ракетами обстріляли Павлоград

Сьогодні 12:40
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У Повітряних силах розповіли, якими ракетами ударили по Павлограду.

Новости Днепра про У Повітряних силах повідомили, якими ракетами обстріляли Павлоград

У ніч на 1 травня росіяни завдали декілька ударів по Павлограду. Перші вибухи чули ввечері, а потім – зранку, під час масової атаки на Україну. Речник повітряних сил Юрій Ігнат під час телемарафону повідомив, якими саме ракетами могли обстріляти місто. 

Ймовірно, перший удар завдали балістичними ракетами, а вранці це були боєприпаси з літаків стратегічної авіації. 

Є ще ракети Х-555, але це однотипна ракета повітряного базування. Щоб встановити тип ракети, потрібно мати її уламки», – зауважив Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За даними ОВА, ворог поцілив у промислове підприємство. Місцева влада не уточнювала в яке саме, але OSINT-аналітики стверджують, що удар могли нанести по хімічному заводу, де ймовірно могли зберігати старе ракетне паливо. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що під час атаки по Павлограду загинуло двоє нацгвардійців, які були на бойовому чергуванні. Ще 48 отримали поранення, з них шестеро – діти. У місті та районі сильні руйнування. 

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Новости Днепра про У Повітряних силах повідомили, якими ракетами обстріляли ПавлоградУкраїнська

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