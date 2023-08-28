У Повітряному командуванні “Схід” уточнили які ракети збили над Дніпропетровщиною і де саме

У Повітряному командуванні "Схід" уточнили які ракети збили і де.

Як уточнили в Повітряному командуванні “Схід”, під ранок 28 серпня військові збили 4 ракети. Один “Калібр” у Кам’янському районі, ще один у Криворізькому та ще дві керовані авіаційні ракети Х-59 знищили поблизу Кривого Рогу.

У поліції повідомили про нові деталі наслідки атаки на Кривий Ріг.

28 серпня близько 5-ї ранку ворог завдав ракетного удару по одному із районів Кривого Рогу. Окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі. В результаті на місці удару виникла пожежа, яку наразі ліквідували.

Внаслідок ударів були зруйновані два приватні будинки, ще декілька дачних будинків та автомобілів пошкоджено. Люди не постраждали.

Нагадаємо, у ГУР розповіли, скільки ракет є у РФ.

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