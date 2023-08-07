У понеділок у Дніпрі деякі трамваї курсуватимуть по-іншому: подробиці

Сьогодні, 7 серпня, в роботу електротранспорту внесені зміни.
Так, з 9:30 до 17:00 трамваї №18 та №19 будуть прямувати скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду на ж/м Лівобережний-3. Зміни пов’язані з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті проспекту Миру та вулиці Генерала Захарченка.
Також трамваї №12 продовжують працювати за скороченим маршрутом від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського, без заїзду на пл. Старомостову. Зміни пов’язані з проведенням відновлювальних робіт на вул. Вартових Неба.
Крім того, враховуючи скорочення трамвайного маршруту №12, працює тимчасовий трамвайний маршрут №7 – пл. Старомостова – вул. Виконкомівська. Перевезення здійснюватимуться з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
Враховуйте цю інформацію, щоб дарма не стояти на зупинці!
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