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У понеділок у Дніпрі деякі трамваї курсуватимуть по-іншому: подробиці

Сьогодні 09:00
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У понеділок у Дніпрі деякі трамваї курсуватимуть по-іншому: подробиці

Сьогодні, 7 серпня, в роботу електротранспорту внесені зміни.

Так, з 9:30 до 17:00 трамваї №18 та №19 будуть прямувати скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду на ж/м Лівобережний-3. Зміни пов’язані з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті проспекту Миру та вулиці Генерала Захарченка.

Також трамваї №12 продовжують працювати за скороченим маршрутом від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського, без заїзду на пл. Старомостову. Зміни пов’язані з проведенням відновлювальних робіт на вул. Вартових Неба.

Крім того, враховуючи скорочення трамвайного маршруту №12, працює тимчасовий трамвайний маршрут №7 – пл. Старомостова – вул. Виконкомівська. Перевезення здійснюватимуться з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді. 

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Враховуйте цю інформацію, щоб дарма не стояти на зупинці!

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Новости Днепра про У понеділок у Дніпрі деякі трамваї курсуватимуть по-іншому: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У понеділок у Дніпрі деякі трамваї курсуватимуть по-іншому: подробиціРусский

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