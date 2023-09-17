У понеділок багато дніпрян залишиться без світла: адреси
У Дніпрі з 8 години ранку до 18:00 багато абонентів залишиться без світла.
Про це повідомляє ЦЕК у своєму Telegram-каналі.
Відключення плануються через планові ремонтні роботи.
Світла не буде за наступними адресами:
вул. Ангарська: 1-14;
вул. Відрадна: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;
вул. Олександри Риндовської: 75, 77, 79, 83-91 (непарні),102-118 (парні);
вул. Сурська: 104, 106, 108, 110-117, 119-129, 131-143 (непарні);
вул. Філатова: 1-5, 7;
тупік Запорізький: 1;
Запорізьке шосе: 2, 2А, 2Ж, 4-16 (парні), 20А, 56.
Нещодавно ми також
повідомляли про те, що у мережі з’явилися ймовірні графіки стабілізаційних відключень світла.
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Українська Козенко Антон
Автор:
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