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У понеділок багато дніпрян залишиться без світла: адреси

Сьогодні 14:57
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У Дніпрі з 8 години ранку до 18:00 багато абонентів залишиться без світла.

Новости Днепра про У понеділок багато дніпрян залишиться без світла: адреси

Про це повідомляє ЦЕК у своєму Telegram-каналі.

Відключення плануються через планові ремонтні роботи.

Світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Ангарська: 1-14;
  • вул. Відрадна: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;
  • вул. Олександри Риндовської: 75, 77, 79, 83-91 (непарні),102-118 (парні);
  • вул. Сурська: 104, 106, 108, 110-117, 119-129, 131-143 (непарні);
  • вул. Філатова: 1-5, 7;
  • тупік Запорізький: 1;
  • Запорізьке шосе: 2, 2А, 2Ж, 4-16 (парні), 20А, 56.

Нещодавно ми також повідомляли про те, що у мережі з’явилися ймовірні графіки стабілізаційних відключень світла.

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Новости Днепра про У понеділок багато дніпрян залишиться без світла: адресиУкраїнська

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