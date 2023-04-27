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  • У Польщі знайшли уламки ракети з написами російською: ЗМІ з’ясували її походження

У Польщі знайшли уламки ракети з написами російською: ЗМІ з’ясували її походження

Сьогодні 14:17
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У Польщі поблизу Бидгоща знайшли ракету з російськими написами.

Новости Днепра про У Польщі знайшли уламки ракети з написами російською: ЗМІ з'ясували її походження

У четвер, 27 квітня, поблизу польського Бидгоща знайшли уламки військово-повітряного об’єкта, який ймовірно, є ракетою повітря-повітря. Що цікаво, на залишках боєприпасу було видно написи російською мовою. 

Як повідомляють журналісти польського видання RMF FM, ракету могли випустити військові польської армії, адже поруч з містом є аеродром та підприємство, яке обслуговує воєнну авіацію. 

За даними журналістів, ракету не могли випустити в сторону Польщі з-за кордону, адже її знайшли за 500 км від кордону України, понад 400 км від кордону з Білоруссю і близько 240 – з Калінінградською областю Росії. 

У коментарі журналістам, генерал Роман Полко нагадав, що в Польщі теж є радянські Міг29, які стріляють ракетами виготовленими на території СРСР, тому цілком можливо, що боєприпас випустили під час навчань, а вона він міг полетіти у хибному напрямку. 

Втім, офіційно цю інформацію польські збройні сили не коментували.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року на території Польщі впало дві ракети, внаслідок чого загинуло двоє людей. Це сталося під час одного із масових обстрілів України. Спочатку повідомлялося, що це російські крилаті ракети, але потім виявилося, що це могли бути зенітні ракети С300, які використовують ЗСУ під час відбиття повітряних атак. 

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Новости Днепра про У Польщі знайшли уламки ракети з написами російською: ЗМІ з'ясували її походженняУкраїнська

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