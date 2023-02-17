У пітьмі та в +1: у сквері Прибрежний сім’ї з дітьми гуляють по тонкому льоду

Щойно річка вкрилася тоненьки льодом, дніпряни вирішили випробувати його на міцність.

Першими на кригу вийшли рибалки, які заради кількох окунів готові ризикнути своїм життям. Проте відчуття самозбереження відсутнє і у інших дніпрян. Дорослі разом із дітьми вирішили прогулятися по крихкому льду.

Потрібно зазначити, що температура повітря у цей час становила +1. Добре, якщо ці люди не додадуть роботи працівникам ДСНС.

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