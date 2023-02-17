Першими на кригу вийшли рибалки, які заради кількох окунів готові ризикнути своїм життям. Проте відчуття самозбереження відсутнє і у інших дніпрян. Дорослі разом із дітьми вирішили прогулятися по крихкому льду.
Потрібно зазначити, що температура повітря у цей час становила +1. Добре, якщо ці люди не додадуть роботи працівникам ДСНС.
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