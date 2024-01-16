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  • У Підгородному невідомі “напали” на Lanos: побили вікна та облили кислотою

У Підгородному невідомі “напали” на Lanos: побили вікна та облили кислотою

Сьогодні 17:53
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Ми звернулися за коментарем до поліції.
Новости Днепра про У Підгородному невідомі

Фото умовне.

Днями у Підгородному невідомі “напали” на припаркований Lanos: вони побили вікна в автівці та облили її кислотою.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

Новости Днепра про У Підгородному невідомі

Новости Днепра про У Підгородному невідомі

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Усі обставини з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському затримали чоловіка, який кинув гранату у вікно багатоповерхівки: чому він це зробив.

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