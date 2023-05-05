У Підгородному на подвір’ї будинку вибухнула граната: є постраждалі

Постраждали двоє чоловіків.

У четвер, 4 травня, у Підгородному на подвір’ї будинку пролунав вибух. Виклик до поліції надійшов близько 21:00, повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці оперативно прибули на місце, там вони встановили, що у руці 37-річного власника будинку вибухнула граната Ф-1, внаслідок чого місцевий житель та його 36-річний знайомий отримали травми.

Чоловіків госпіталізували до лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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