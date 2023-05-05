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У Підгородному на подвір’ї будинку вибухнула граната: є постраждалі

Сьогодні 12:55
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Постраждали двоє чоловіків.

Новости Днепра про У Підгородному на подвір’ї будинку вибухнула граната: є постраждалі

У четвер, 4 травня, у Підгородному на подвір’ї будинку пролунав вибух. Виклик до поліції надійшов близько 21:00, повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці оперативно прибули на місце, там вони встановили, що у руці 37-річного власника будинку вибухнула граната Ф-1, внаслідок чого місцевий житель та його 36-річний знайомий отримали травми.

Чоловіків госпіталізували до лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Новости Днепра про У Підгородному на подвір’ї будинку вибухнула граната: є постраждалі

Нагадаємо, раніше ми писали: Мости, лікарні, “Мост-сіті”, школи, потяги метро: у Дніпрі знову масове “мінування”. 

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Новости Днепра про У Підгородному на подвір’ї будинку вибухнула граната: є постраждаліУкраїнська

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