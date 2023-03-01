У перший день весни в ботсаду Дніпра квітнуть кущі “відьомського горіху” та хімонанту (ФОТО)

У Дніпрі квітнуть перші кущі.

У дніпровському ботсаду вже цвітуть перші кущі. Чарівними фото поділився директор закладу Анатолій Кабар.

1 березня 2023 року. Ботанічний сад ДНУ. Прийшла весна. Перші квітучі кущі. Гамамелис проміжний та хімонант ранній, – зазначив він. Це одній із перших кущів-чагарників, які зацвітають ще наприкінці зими. Цікаво, що гамамеліс називають ще “чарівним” або “відьомським горіхом”. Таку назву він отримав через свій дивний спосіб давати плоди. Якщо кущ зацвів навесні, то плоди він дасть тільки до літа наступного року. Гамамеліс росте у Східній Азії, на східному узбережжі Північної Америки. Подекуди є дикі чагарники на Кавказі.

Плоди мають лікарські властивості, тому кущі часто садять в так званих “аптечних садах”. Їх також використовують під час виготовлення косметики, адже “чарівні горіхи” мають антибактеріальну дію та пом’якшують шкіру. У медичні засоби цю рослину додають задля профілактики варикозного розширення вен, адже гамамеліс сприяє зміцненню судин та відтоку рідини.

Що ж стосується хімонанта, то це ранній зимоцвіт, який здебільшого росте в Азії. Поширений у центральних і східних районів Китаю, а також у Кореї та Японії. Цвіт куща має вигляд жовтих квіточок з бордовою серединою, які виростають на голих гілках. Мають приємний аромат, тому їх іноді використовують в парфумерії або як ароматизатор.

Це одна із самих ранніх квітучих рослин, яка росте взимку з січня по березень.

Нагадаємо, цієї суботи в Дніпрі працюватиме ботанічний сад, тому ви зможете на власні очі побачити деякі з рослин.

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