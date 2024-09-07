У Павлограді внаслідок ракетної атаки постраждали 82 людини, серед яких 7 неповнолітніх

Уточнені дані повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Більше доби минуло після ракетної атаки на Павлоград, а люди продовжують звертатися по допомогу лікарів. На зараз – 82 постраждалі, серед яких 7 неповнолітніх, — йдеться у дописі.
У важкому стані зараз знаходиться 69-річний чоловік. Лікарі діагностували у нього черепно-мозкову травму та осколкове поранення.
На стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих.
Всі інші у середньому стані, або легкі.
Нещодавно ми писали про те, що під час обстрілу Павлограда постраждали волонтери “Антарєса”.
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