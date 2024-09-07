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  • У Павлограді внаслідок ракетної атаки постраждали 82 людини, серед яких 7 неповнолітніх

У Павлограді внаслідок ракетної атаки постраждали 82 людини, серед яких 7 неповнолітніх

Сьогодні 13:50
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У Павлограді знову зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки.

Новости Днепра про У Павлограді внаслідок ракетної атаки постраждали 82 людини, серед яких 7 неповнолітніх

Уточнені дані повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Більше доби минуло після ракетної атаки на Павлоград, а люди продовжують звертатися по допомогу лікарів. На зараз – 82 постраждалі, серед яких 7 неповнолітніх, — йдеться у дописі.

У важкому стані зараз знаходиться 69-річний чоловік. Лікарі діагностували у нього черепно-мозкову травму та осколкове поранення. 

На стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих.

Всі інші у середньому стані, або легкі.

Нещодавно ми писали про те, що під час обстрілу Павлограда постраждали волонтери “Антарєса”.

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Новости Днепра про У Павлограді внаслідок ракетної атаки постраждали 82 людини, серед яких 7 неповнолітніхУкраїнська

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