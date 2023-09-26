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У Павлограді у військового вкрали телефон з важливою інформацією

Сьогодні 15:32
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Треба допомога.

Новости Днепра про У Павлограді у військового вкрали телефон з важливою інформацією

У Павлограді, що на Дніпропетровщині у військового поцупили, де зберігається важлива інформація. Про це повідомляє Дніпро Оперативний. 

Як повідомив постраждалий, телефон у нього вкрали, коли військовий був у Сільпо. Смартфон з важливою інформацією може потрапити не у ті руки, тож зараз шукають зловмисників. 

Їхні обличчя засвітилися на камерах відеонагляду. Якщо ви впізнали крадіїв, телефонуйте: 0971107978.

Нагадаємо, раніше на Перемозі хтось стріляв по вікнах елітного ЖК. Крім цього, у Кривому Розі чоловік видавав себе за поліціянта, щоб обкрадати місцевих мешканців. Також до Чехії екстрадували шістьох дніпрян, які дурили іноземців. 

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Новости Днепра про У Павлограді у військового вкрали телефон з важливою інформацієюУкраїнська

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