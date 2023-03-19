У Павлограді рятувальники майже дві години гасили пожежу у житловому будинку

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 23:45.
На місце події оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що вогнем охоплений дах одноповерхового житлового будинку.
Пожежу локалізували о 00:16 та ліквідували о 01:56. Вогонь знищив дах та перекриття будинку, пошкодив домашнє майно всередині на загальній площі 60 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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