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  • У Павлограді рятувальники майже дві години гасили пожежу у житловому будинку

У Павлограді рятувальники майже дві години гасили пожежу у житловому будинку

Сьогодні 10:35
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Учора, 18 березня, у Павлограді на вулиці Корольова загорівся будинок.

Новости Днепра про У Павлограді рятувальники майже дві години гасили пожежу у житловому будинку

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 23:45.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що вогнем охоплений дах одноповерхового житлового будинку.

Пожежу локалізували о 00:16 та ліквідували о 01:56. Вогонь знищив дах та перекриття будинку, пошкодив домашнє майно всередині на загальній площі 60 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Павлограді рятувальники майже дві години гасили пожежу у житловому будинкуУкраїнська

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