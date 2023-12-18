У Павлограді під час робіт комунальника засипало ґрунтом: він загинув

Сьогодні, 18 грудня, у Павлограді сталася трагедія.

Під час проведення земляних робіт на вулиці Дніпровській комунальника засипало ґрунтом на глибині трьох метрів.

На місце відразу викликали медиків та рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

ДСНС-ники зняли шар землі та дістали 53-річного чоловіка. На жаль, він вже був мертвий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рятують хлопчика, який ледь не втопився у ванній.

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