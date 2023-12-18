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  • У Павлограді під час робіт комунальника засипало ґрунтом: він загинув

У Павлограді під час робіт комунальника засипало ґрунтом: він загинув

Сьогодні 17:46
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Сьогодні, 18 грудня, у Павлограді сталася трагедія.

Новости Днепра про У Павлограді під час робіт комунальника засипало ґрунтом: він загинув

Під час проведення земляних робіт на вулиці Дніпровській комунальника засипало ґрунтом на глибині трьох метрів.

На місце відразу викликали медиків та рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

ДСНС-ники зняли шар землі та дістали 53-річного чоловіка. На жаль, він вже був мертвий.

Новости Днепра про У Павлограді під час робіт комунальника засипало ґрунтом: він загинув

Новости Днепра про У Павлограді під час робіт комунальника засипало ґрунтом: він загинув

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рятують хлопчика, який ледь не втопився у ванній.

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Новости Днепра про У Павлограді під час робіт комунальника засипало ґрунтом: він загинувУкраїнська

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