У Павлограді під час робіт комунальника засипало ґрунтом: він загинув

Під час проведення земляних робіт на вулиці Дніпровській комунальника засипало ґрунтом на глибині трьох метрів.
На місце відразу викликали медиків та рятувальників.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
ДСНС-ники зняли шар землі та дістали 53-річного чоловіка. На жаль, він вже був мертвий.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рятують хлопчика, який ледь не втопився у ванній.
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині піймали керівника одного із сервісних центрів.
У Кам'янському на Дніпропетровщині 11-річний хлопчик ледь не втонув у…
Захворюваність на COVID-19 у порівнянні з минулим звітним тижнем знизилася…
На Дніпропетровщині поліціянт рятував літню панянку, яка застрягла у своєму…