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  • У Павлограді лунають вибухи: у місцевому виконкомі просять не пересуватися містом до відбою

У Павлограді лунають вибухи: у місцевому виконкомі просять не пересуватися містом до відбою

Сьогодні 10:31
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Павлоград на Дніпропетровщині атакують ракетами.

Новости Днепра про У Павлограді лунають вибухи: у місцевому виконкомі просять не пересуватися містом до відбою

У п’ятницю, 6 вересня, у Павлограді чули кілька потужних вибухів. Атаку на місто підтвердили і в місцевому виконкомі, закликавши жителів не пересуватися містом до відбою. 

Новости Днепра про У Павлограді лунають вибухи: у місцевому виконкомі просять не пересуватися містом до відбою

У телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ до цього попереджали про повітряні цілі в напрямку Павлограда.

Новости Днепра про У Павлограді лунають вибухи: у місцевому виконкомі просять не пересуватися містом до відбою

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Новости Днепра про У Павлограді лунають вибухи: у місцевому виконкомі просять не пересуватися містом до відбоюУкраїнська

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