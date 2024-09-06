У Павлограді лунають вибухи: у місцевому виконкомі просять не пересуватися містом до відбою

У п’ятницю, 6 вересня, у Павлограді чули кілька потужних вибухів. Атаку на місто підтвердили і в місцевому виконкомі, закликавши жителів не пересуватися містом до відбою.
У телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ до цього попереджали про повітряні цілі в напрямку Павлограда.
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