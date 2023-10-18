У Павлограді горів будинок: ДСНС-ники врятували 74-річну бабусю (ВІДЕО)

Сьогодні, 18 жовтня, у Павлограді на вулиці Вернадського спалахнула пожежа. Там горів одноповерховий житловий будинок.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 07:22.
Рятувальники оперативно прибули на місце. Під час проведення розвідки в палаючому будинку вони виявили 74-річну жінку. ДСНС-ники винесли бабусю на свіже повітря та передали її медикам.
Пожежу у будинку локалізували о 07:40 та ліквідували о 07:48. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м.
До гасіння займання залучили 13 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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