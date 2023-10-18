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У Павлограді горів будинок: ДСНС-ники врятували 74-річну бабусю (ВІДЕО)

Сьогодні 09:25
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До гасіння займання залучили 13 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Новости Днепра про У Павлограді горів будинок: ДСНС-ники врятували 74-річну бабусю (ВІДЕО)

Фото умовне.

Сьогодні, 18 жовтня, у Павлограді на вулиці Вернадського спалахнула пожежа. Там горів одноповерховий житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 07:22.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Під час проведення розвідки в палаючому будинку вони виявили 74-річну жінку. ДСНС-ники винесли бабусю на свіже повітря та передали її медикам.

Пожежу у будинку локалізували о 07:40 та ліквідували о 07:48. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м.

До гасіння займання залучили 13 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Павлограді горів будинок: ДСНС-ники врятували 74-річну бабусю (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Павлограді горів будинок: ДСНС-ники врятували 74-річну бабусю (ВІДЕО)Русский

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