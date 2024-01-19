У Павлограді двоє малюків опинилися на підвіконні навпроти відкритого вікна третього поверху: що сталося

У Павлограді на Дніпропетровщині рятувальники знімали з підвіконня дітей.

На вулиці Поштовій в Павлограді рятували дітей, які стояли на підвіконні третього поверху п’ятиповерхівки. Виклик від перехожих до ДСНС надійшов 19 січня.

Прибувши до місця виклику, співробітники ДСНС помітили двох малолітніх дітей, які стояли на підвіконні квартири у відчиненому вікні. Надзвичайники поставили драбину, аби добратися до вікна. Малюків 2 та 3 років відвели у безпечне місце.

Виявилося, що батьків не було вдома, тому діти, залишившися без нагляду, вирішили відкрити вікно та вилізти на підвіконня. На щастя, малих вчасно помітили сусіди, які викликали ДСНС.

Наразі за малюками стежать правоохоронці, які будуть розбиратися, чому батьки залишили неповнолітніх дітей без нагляду.

До робіт залучено 6 рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

Нагадаємо, раніше схожий інцидент трапився у Кривому Розі. Надзвичайники рятували дитину, яка висіла на кондиціонері. Хлопчику нібито заборонили виходити на вулицю, тому школяр вирішив вибратися з квартири через вікно. Однак “втеча” не вдалася. Малий застряг на балконі другого поверху, поки його не помітили перехожі, які покликали ДСНС.

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