У Павлограді держслужбовці тримали бордель

У Павлограді Державне бюро розслідувань викрило посадовців Нацгвардії, ДСНС та їхнього спільника на втягуванні жінок у проституцію. Відомо, що на початку 2024 року вони вирішили створити бордель у місті. Знайшовши молодих дівчат та жінок, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, держслужбовці розпочали свій підпільний бізнес.
Далі фігуранти пропонували їм хороші гроші та комфортні умови праці, повідомляє ДБР.
Організаторам повідомили про підозру за фактом створення борделю, а також залученням людей в проституцію з використанням уразливого стану за частиною 2 статті 302, частини 2 статті 303 ККУ. Вирішується питання про обрання підозри поліцейському. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 7 років.
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