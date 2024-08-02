У Павлограді держслужбовці тримали бордель

Держслужбовці на Дніпропетровщині облаштували бордень в орендованій квартирі.

У Павлограді Державне бюро розслідувань викрило посадовців Нацгвардії, ДСНС та їхнього спільника на втягуванні жінок у проституцію. Відомо, що на початку 2024 року вони вирішили створити бордель у місті. Знайшовши молодих дівчат та жінок, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, держслужбовці розпочали свій підпільний бізнес.

Далі фігуранти пропонували їм хороші гроші та комфортні умови праці, повідомляє ДБР.

Бордель облаштували в орендованій квартирі, а клієнтів шукали через інтернет. За послуги брали по 3 тисячі гривень. Зароблене ділили порівну між організаторами та працівницями.

За попередніми підрахунками, такий бізнес приносив фігурантам понад пів мільйона гривень щомісяця.

Організаторам повідомили про підозру за фактом створення борделю, а також залученням людей в проституцію з використанням уразливого стану за частиною 2 статті 302, частини 2 статті 303 ККУ. Вирішується питання про обрання підозри поліцейському. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 7 років.

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