У Павлограді чоловік впав з 3-го поверху недобудови

Постраждалого госпіталізували.

У суботу, 26 листопада, близько 15:05 у Павлограді стався нещасний випадок: чоловік впав із третього поверху недобудови.

Про це повідомляє портал “Павлоград.dp.ua”.

Зазначається, що це сталося на вул. Верстатобудівників.

На місце виїхали лікарі та рятувальники. Прибувши, вони побачили, що чоловік лежить у підвальному приміщенні. Співробітники ДСНС перенесли потерпілого до автомобіля швидкої. Чоловіка госпіталізували. У якому стані він зараз – невідомо.

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