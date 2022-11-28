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У Павлограді чоловік впав з 3-го поверху недобудови

Сьогодні 18:33
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Постраждалого госпіталізували.

Новости Днепра про У Павлограді чоловік впав з 3-го поверху недобудови

У суботу, 26 листопада, близько 15:05 у Павлограді стався нещасний випадок: чоловік впав із третього поверху недобудови.

Про це повідомляє портал “Павлоград.dp.ua”.

Зазначається, що це сталося на вул. Верстатобудівників.

На місце виїхали лікарі та рятувальники. Прибувши, вони побачили, що чоловік лежить у підвальному приміщенні. Співробітники ДСНС перенесли потерпілого до автомобіля швидкої. Чоловіка госпіталізували. У якому стані він зараз – невідомо.

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Новости Днепра про У Павлограді чоловік впав з 3-го поверху недобудовиУкраїнська Новости Днепра про У Павлограді чоловік впав з 3-го поверху недобудовиРусский

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