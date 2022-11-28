У Павлограді чоловік впав з 3-го поверху недобудови

У суботу, 26 листопада, близько 15:05 у Павлограді стався нещасний випадок: чоловік впав із третього поверху недобудови.
Про це повідомляє портал “Павлоград.dp.ua”.
Зазначається, що це сталося на вул. Верстатобудівників.
На місце виїхали лікарі та рятувальники. Прибувши, вони побачили, що чоловік лежить у підвальному приміщенні. Співробітники ДСНС перенесли потерпілого до автомобіля швидкої. Чоловіка госпіталізували. У якому стані він зараз – невідомо.
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