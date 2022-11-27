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  • У Павлограді чоловік кинув пачку соку в обличчя дружин: його провину вирішить суд

У Павлограді чоловік кинув пачку соку в обличчя дружин: його провину вирішить суд

Сьогодні 21:45
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У Павлограді Дніпропетровської області дружина подала до суду на чоловіка, який кинув їй в обличчя пачку соку.

Новости Днепра про У Павлограді чоловік кинув пачку соку в обличчя дружин: його провину вирішить суд

Суд встановив, що чоловік 30 жовтня вчинив сімейне насильство (частина 1 статті 173-2 КУпАП) та його жертва відчула фізичний біль. Обвинувачений на судове засідання не прийшов і клопотав про розгляд справи без нього.

Чоловік у повному обсязі визнав свою провину. За рішенням суду фігуранта притягли до адміністративної відповідальності та покарали штрафом у 170 гривень. Також чоловік має сплатити судовий збір у 496 гривень.

Порушник має право на оскарження рішення суду протягом десяти днів. Якщо фігурант відмовиться від подання апеляційної скарги, вирок суду через десять днів набуде чинності.

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Новости Днепра про У Павлограді чоловік кинув пачку соку в обличчя дружин: його провину вирішить судУкраїнська Новости Днепра про У Павлограді чоловік кинув пачку соку в обличчя дружин: його провину вирішить судРусский

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