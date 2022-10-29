У Павлограді чоловік із Дніпра на Citroen збив 14-річну дівчинку та втік

У п'ятницю, 28 жовтня, у Павлограді на перехресті вулиць Дніпровської та Можайського сталася аварія.

Там Citroen збив 14-річну дівчинку на “зебрі”. Після ДТП водій втік з місця.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області.

Постраждалу госпіталізували. А правоохоронці почали пошук зловмисника. Упродовж години поліцейські встановили особу водія – ним виявився 40-річний житель Дніпра. Машину забрали на штрафмайданчик.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на переході ВАЗ збив дівчину з дитиною.

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