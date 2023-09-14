У Павлограді авто врізалося у стіну: яке покарання отримав водій, через якого загинули двоє хлопців - Днепр Инфо
У Павлограді авто врізалося у стіну: яке покарання отримав водій, через якого загинули двоє хлопців
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Сегодня 12:54

Водій свою вину не визнав.

Новости Днепра про У Павлограді авто врізалося у стіну: яке покарання отримав водій, через якого загинули двоє хлопців

У липні 2021 року у Павлограді сталася аварія: там водій автомобіля ВАЗ, будучи напідпитку, перевищив швидкість та, не впоравшись з керуванням, врізався у цегляну стіну гаража.

На момент ДТП в машині було троє пасажирів. На жаль, двоє хлопців 19 і 20 років загинули, ще один отримав тілесні ушкодження.

Новости Днепра про У Павлограді авто врізалося у стіну: яке покарання отримав водій, через якого загинули двоє хлопців

Новости Днепра про У Павлограді авто врізалося у стіну: яке покарання отримав водій, через якого загинули двоє хлопців

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 КК України (вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння). Справу скерували до суду.

Під час судового засідання водій свою вину не визнав.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Чоловіка визнали винним та призначили йому покарання у вигляді 11 років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

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Новости Днепра про У Павлограді авто врізалося у стіну: яке покарання отримав водій, через якого загинули двоє хлопцівУкраїнська Новости Днепра про У Павлограді авто врізалося у стіну: яке покарання отримав водій, через якого загинули двоє хлопцівРусский

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