У Павлограді 5 постраждалих через ракетну атаку на місто

У Павлограді є постраждалі через ранкову ракетну атаку.

Ворог атакував Павлоград, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Попередньо, вже 5 постраждалих. Не минулося без руйнувань.

Загроза зберігається, тому інформаційна тиша. До відбою перебувайте в укриттях, – написав Лисак.

Раніше повідомлялося про вибухи в Павлограді та рух ракет в напрямку міста.

Читайте також:

Українська

Автор: