У Павлограді 5 постраждалих через ракетну атаку на місто

Ворог атакував Павлоград, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Попередньо, вже 5 постраждалих. Не минулося без руйнувань.
Загроза зберігається, тому інформаційна тиша. До відбою перебувайте в укриттях, – написав Лисак.
Раніше повідомлялося про вибухи в Павлограді та рух ракет в напрямку міста.
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