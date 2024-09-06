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У Павлограді 5 постраждалих через ракетну атаку на місто

Сьогодні 10:45
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У Павлограді є постраждалі через ранкову ракетну атаку.
Новости Днепра про У Павлограді 5 постраждалих через ракетну атаку на місто

Фото ілюстративне 

Ворог атакував Павлоград, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. 

Попередньо, вже 5 постраждалих. Не минулося без руйнувань.

Загроза зберігається, тому інформаційна тиша. До відбою перебувайте в укриттях, – написав Лисак.

Раніше повідомлялося про вибухи в Павлограді та рух ракет в напрямку міста. 

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Новости Днепра про У Павлограді 5 постраждалих через ракетну атаку на містоУкраїнська

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