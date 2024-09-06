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  • У Павлограді 30 постраждалих через ракетний обстріл, у ДСНС показали наслідки атаки (ФОТО)

У Павлограді 30 постраждалих через ракетний обстріл, у ДСНС показали наслідки атаки (ФОТО)

Сьогодні 12:38
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У Павлограді зросла кількість постраждалих через ракетний обстріл.

Новости Днепра про У Павлограді 30 постраждалих через ракетний обстріл, у ДСНС показали наслідки атаки (ФОТО)

Російські війська здійснили атаку по Павлограду. Попередньо 1 людина загинула, ще 30 – постраждали, повідомили в ДСНС. 

Пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 м кв. та врятували з вогню 5 людей.

На місці удару працюють психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу потерпілим.

Троє із постраждалих – діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

У ДСНС оприлюднили фото наслідків ракетної атаки на місто.

Новости Днепра про У Павлограді 30 постраждалих через ракетний обстріл, у ДСНС показали наслідки атаки (ФОТО)

Новости Днепра про У Павлограді 30 постраждалих через ракетний обстріл, у ДСНС показали наслідки атаки (ФОТО)

Новости Днепра про У Павлограді 30 постраждалих через ракетний обстріл, у ДСНС показали наслідки атаки (ФОТО)

Новости Днепра про У Павлограді 30 постраждалих через ракетний обстріл, у ДСНС показали наслідки атаки (ФОТО)

Новости Днепра про У Павлограді 30 постраждалих через ракетний обстріл, у ДСНС показали наслідки атаки (ФОТО)

Новости Днепра про У Павлограді 30 постраждалих через ракетний обстріл, у ДСНС показали наслідки атаки (ФОТО)

Новости Днепра про У Павлограді 30 постраждалих через ракетний обстріл, у ДСНС показали наслідки атаки (ФОТО)

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Новости Днепра про У Павлограді 30 постраждалих через ракетний обстріл, у ДСНС показали наслідки атаки (ФОТО)Українська

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