У Павлограді 30 постраждалих через ракетний обстріл, у ДСНС показали наслідки атаки (ФОТО)

Російські війська здійснили атаку по Павлограду. Попередньо 1 людина загинула, ще 30 – постраждали, повідомили в ДСНС.
Пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 м кв. та врятували з вогню 5 людей.
На місці удару працюють психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу потерпілим.
Троє із постраждалих – діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
У ДСНС оприлюднили фото наслідків ракетної атаки на місто.
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