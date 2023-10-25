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У Павлограді 19-річний юнак двічі за тиждень викрадав чужий транспорт

25.10.2023 17:01
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У Павлограді на Дніпропетровщині юнак двічі за тиждень крав чужий транспорт.

Новости Днепра про У Павлограді 19-річний юнак двічі за тиждень викрадав чужий транспорт

Серійного викрадача затримали наприкінці жовтня. 

Як розповіли в поліції, 30 вересня до них звернувся місцевий житель та повідомив про викрадення його мотоцикла, який він залишив на одній із вулиць міста. За тиждень, 8 жовтня, стало відомо про ще одне викрадення транспорту. Цього разу це був автомобіль. Власник автівки розповів, що ввечері припаркував машину біля будинку, а зранку її вже там не було.

Пізніше з’ясувалося, що до викрадень причетний 19-річний юнак. Затриманий показав, де ховав мотоцикл та авто, після чого правоохоронці повернули транспорт власникам. 

25 жовтня слідчі Павлоградського РВП повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Новости Днепра про У Павлограді 19-річний юнак двічі за тиждень викрадав чужий транспорт

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