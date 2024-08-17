У Павлограді 15-річна дівчина випала з вікна третього поверху, коли намагалась спуститись по шторах

У Павлограді дівчина-підліток випала з вікна.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

Інцидент стався вчора, 16 серпня, о 18:37.

За попередньою інформацією, 15-річна дівчина намагалась спуститись по шторах з третього поверху.

Саморобна мотузка не витримала та дівчина впала з висоти.

Про стан її здоров’я не повідомляється.

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині поліція затримала злочинну групу за сексуальну експлуатацію малолітнього та збут дитячої порнографії.

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