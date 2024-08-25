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У П’ятихатках розшукують 15-річну Злодійченко Олександру

Сьогодні 10:28
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Поліцейські П'ятихаток розшукують 15-річну Злодійченко Олександру.

Новости Днепра про У П'ятихатках розшукують 15-річну Злодійченко Олександру

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Дівчина вчора, 24 серпня, близько 9:00 пішла з місця мешкання, що у селищі Вершинне П’ятихатської міської громади Кам’янського району.

До цього часу її місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст 160 см, середньої тілобудови, темно-русяве волосся, сірі очі.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Олександри Злодійченко, просимо повідомити за телефонами 068-993-82-28 (м. П’ятихатки) 096-586-94-41 або 102.

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