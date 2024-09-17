У Нижньодніпровському районі Дніпра з’являться два нових проїзди

Вони вже існують, але тепер отримають офіційну назву та з'являться на карті міста.

У Нижньодніпровському районі планують надати назви двом проїздам. Про це йдеться у проєкті рішення на сайті міськради Дніпра.

Дати ім’я планують переїзду поблизу Полтавського шосе і вулиці Березанівською – вулицею Сухостанівською. А також тому, який біля Полтавського шосе і провулка Шпакового – він стане вулицею Чередницького.

Очікується, що за це рішення проголосують під час найближчої сесії міськради і тоді зміни офіційно затвердять. Поки що на документі немає підпису міського голови Бориса Філатова, тож воно ще не набуло юридичної сили.

Однак ситуаційні схеми майбутніх проїздів затвердили профільні департаменти. Де саме з’являться нові топоніми можна побачити на карті нижче:

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