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У новорічну ніч у Кривому Розі повісилася переселенка

Сьогодні 09:00
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У Покровському районі Кривого Рогу перед Новим роком повісилася переселенка.

Новости Днепра про У новорічну ніч у Кривому Розі повісилася переселенка

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах.

Відомо, що жінці було 30 років. Вона приїхала із Великої Олександрівки Херсонської області.

Припускають, що на такий відчайдушний крок жінку штовхнула сварка з чоловіком.

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