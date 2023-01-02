У новорічну ніч у Кривому Розі повісилася переселенка

У Покровському районі Кривого Рогу перед Новим роком повісилася переселенка.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах.

Відомо, що жінці було 30 років. Вона приїхала із Великої Олександрівки Херсонської області.

Припускають, що на такий відчайдушний крок жінку штовхнула сварка з чоловіком.

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