У новорічну ніч у Кривому Розі повісилася переселенка

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах.
Відомо, що жінці було 30 років. Вона приїхала із Великої Олександрівки Херсонської області.
Припускають, що на такий відчайдушний крок жінку штовхнула сварка з чоловіком.
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