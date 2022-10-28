У Новомосковську у власній квартирі згоріла 75-річна жінка

Сьогодні, 28 жовтня, о 10:16 на лінію «101» повідомили, що у Новомосковську на вулиці Гетьманській горить квартира.

На місце події оперативно виїхали рятувальники, прибувши, вони встановили, що на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку горить квартира.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу локалізували о 10:30 та ліквідували о 10:45. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 20 кв. м.

На жаль, під час ліквідації займання рятувальники виявили обгоріле тіло жінки 1947 року народження.

До ліквідації пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Сурській горів приватний будинок.

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