У Новомосковську семирічна Катеринка зробила сюрприз поліцейським

Виявляється вона вирішила зробити приємну несподіванку своїй мамі-поліцейській та її колегам. Поки мама була на службі дівчинка разом з рідними власноруч приготувала печиво та завітала до відділку.
Як повідомили на Фейсбук сторінці поліції, Катруся розповіла, що дуже хотіла пригостити смаколиками тих, хто охороняє нас у тилу, та подарувати своє душевне тепло.
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