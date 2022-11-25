У Новомосковську семирічна Катеринка зробила сюрприз поліцейським

До поліцейського відділку Новомосковську завітала семирічна Катеринка з солодким сюрпризом.

Виявляється вона вирішила зробити приємну несподіванку своїй мамі-поліцейській та її колегам. Поки мама була на службі дівчинка разом з рідними власноруч приготувала печиво та завітала до відділку.

Як повідомили на Фейсбук сторінці поліції, Катруся розповіла, що дуже хотіла пригостити смаколиками тих, хто охороняє нас у тилу, та подарувати своє душевне тепло.

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