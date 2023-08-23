У Новомосковську оголосили тендер на закупівлю збірної металевої сцени з покриттям за 1,2 мільйона грн та її монтаж за 509 тисяч. Зазначалося, що її мають встановити до Дня міста. Містяни обурилися цим фактом та кажуть, що такі витрати не на часі.
У міській раді Новомосковська пояснили, чому оголосили цю закупівлю. Місцева влада стверджує, що сцена буде не одноразова, а повідомлення про тендер ніби-то маніпулятивні.
Тож такі публікації можна розцінювати як інформаційні вкиди та умисні дії групи осіб, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в громаді у час війни, а також дискредитацію органів місцевого самоврядування та керівництва громади у воєнний час. Бо саме в цих групах систематично з’являються дописи зі спотвореною інформацією. Наразі вкрай важливо фільтрувати та не поширювати дописи із сумнівних сторінок чи груп. Користуйтесь тільки перевіреною інформацією з офіційних джерел, – йдеться в дописі.
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