У Новомосковську пояснили, навіщо витрачають гроші на монтаж сцени під час війни

У Новомосковську місцева влада пояснила, навіщо замовила тендер на монтаж сцени за майже 2 мільйони гривень.

У Новомосковську оголосили тендер на закупівлю збірної металевої сцени з покриттям за 1,2 мільйона грн та її монтаж за 509 тисяч. Зазначалося, що її мають встановити до Дня міста. Містяни обурилися цим фактом та кажуть, що такі витрати не на часі.

У міській раді Новомосковська пояснили, чому оголосили цю закупівлю. Місцева влада стверджує, що сцена буде не одноразова, а повідомлення про тендер ніби-то маніпулятивні.

За інформацією міськради, сцену біля ПК “Металургів” будують в рамках співпраці міста із міжнародними організаціями, які неодноразово надавали грантову допомогу для реалізації подібних ініціатив і зараз реалізують нові проєкти.

Також ПК “Металургів” вже є власністю громади, тож сцену будуть використовувати на постійній основі для виступів колективів, які тут займаються та яким вже не вистачає місця в палаці культури.

Тож такі публікації можна розцінювати як інформаційні вкиди та умисні дії групи осіб, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в громаді у час війни, а також дискредитацію органів місцевого самоврядування та керівництва громади у воєнний час. Бо саме в цих групах систематично з’являються дописи зі спотвореною інформацією. Наразі вкрай важливо фільтрувати та не поширювати дописи із сумнівних сторінок чи груп. Користуйтесь тільки перевіреною інформацією з офіційних джерел, – йдеться в дописі.

Проте мешканці Новомосковська кажуть, що навіть якщо сцена капітальна і не на один раз, то такі витрати все одно не доречні під час війни.

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