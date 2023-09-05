У Новомосковську на смітник викинули голову свині: місцеві в щоці

Днями у Новомосковську на одному із смітників виявили шокуючу знахідку – голову свині.
Фото опублікували місцеві Telegram-канали.
Місцеві були в щоці – вони не очікували побачите таке на смітнику.
Хто саме викинув голову свині – невідомо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у селищі неподалік від Дніпра в колодязі знайшли людські рештки.
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