У Новомосковську на смітник викинули голову свині: місцеві в щоці

Хто саме викинув голову - невідомо.

Днями у Новомосковську на одному із смітників виявили шокуючу знахідку – голову свині.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

Місцеві були в щоці – вони не очікували побачите таке на смітнику.

Хто саме викинув голову свині – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у селищі неподалік від Дніпра в колодязі знайшли людські рештки.

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