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У Новомосковську на смітник викинули голову свині: місцеві в щоці

Сьогодні 11:41
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Хто саме викинув голову - невідомо.
Новости Днепра про У Новомосковську на смітник викинули голову свині: місцеві в щоці

Фото умовне.

Днями у Новомосковську на одному із смітників виявили шокуючу знахідку – голову свині.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

Новости Днепра про У Новомосковську на смітник викинули голову свині: місцеві в щоці

Місцеві були в щоці – вони не очікували побачите таке на смітнику.

Хто саме викинув голову свині – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у селищі неподалік від Дніпра в колодязі знайшли людські рештки.

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Новости Днепра про У Новомосковську на смітник викинули голову свині: місцеві в щоціУкраїнська

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