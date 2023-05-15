У Новомосковську господар самотужки затримав крадія у своєму будинку

Про цей випадок розповіли в обласній поліції.
У п’ятницю, 13 травня, надійшов виклик про крадіжку в Новомосковську. Поліціянтам зателефонував власник приватного будинку та розповів, що в його помешкання хтось забрався, адже спрацювала охоронна сигналізація.
Господар першим прибув на місце та затримав крадія, який уже встиг перевернути весь будинок, шукаючи цінні речі.
Крадієм виявився 50-річний місцевий мешканець. За допомогою викрутки він віджав металопластикове вікно та забрався в середину будинку. Чоловік “обшукав” половину кімнат, коли його застукав власник помешкання. Господар утримував злодія до приїзду поліціянтів.
Відомо, що злодій раніше вже був судимим. З місця злочину вилучили знаряддя злочину та інші речдоки. Крадієві повідомили про підозру. Санкція статті в умовах воєнного стану передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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