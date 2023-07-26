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  • У Новомосковську дружина загиблого воїна жаліється на вандалів, які крадуть прапори з могили

У Новомосковську дружина загиблого воїна жаліється на вандалів, які крадуть прапори з могили

Сьогодні 11:34
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У Новомосковську на Воронівському кладовищі невідомі вкрали з могили полеглого Героя прапор України та прапор 93 ОМБр.

Новости Днепра про У Новомосковську дружина загиблого воїна жаліється на вандалів, які крадуть прапори з могили

У Новомосковську активізувалися цвинтарні крадії. Цього разу під приціл злодіїв потрапили прапори, які рідні залишають на могилах загиблих військових. 

Як розповіла Ольга Бикова, ще тиждень тому над могилою її чоловіка майорів прапор України та 93-ї бригади, але цими вихідними хтось поцупив стяги.

Я не знаю кому він завадив, але мені дуже сумно, що така неповага до героїв які полягли за Україну, – розповіла жінка на своїй Facebook-сторінці. 

За словами Ольги, такі випадки не поодинокі. Прапори крадуть і з інших могил, де поховані полеглі захисники. 

Новости Днепра про У Новомосковську дружина загиблого воїна жаліється на вандалів, які крадуть прапори з могили

Зауважимо, що під час воєнного стану за наругу над могилою військовослужбовця можна отримати реальне покарання. Нагадаємо, у Верхньодніпровську, що на Дніпропетровщині, вандали поглумилися над могилами воїнів.

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Новости Днепра про У Новомосковську дружина загиблого воїна жаліється на вандалів, які крадуть прапори з могилиУкраїнська

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