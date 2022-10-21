У Новокодацькому районі Дніпра виявили бойовий снаряд

Прибувши на виклик, інформація підтвердилась.
Попередньо, виявлений предмет схожий на бойовий снаряд 120 калібру.
Наразі місце події огороджено стрічкою. Працює СОГ.
Джерело: Репортер
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