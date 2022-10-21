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У Новокодацькому районі Дніпра виявили бойовий снаряд

Сьогодні 21:15
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Сьогодні вдень, 21 жовтня, близько 14:00, поліцейські Дніпра отримали повідомлення про виявлення підозрілого предмету, схожого на вибухівку на вулиці Юрія Кондратюка.

Новости Днепра про У Новокодацькому районі Дніпра виявили бойовий снаряд

Прибувши на виклик, інформація підтвердилась.

Попередньо, виявлений предмет схожий на бойовий снаряд 120 калібру.

Наразі місце події огороджено стрічкою. Працює СОГ.

Джерело: Репортер

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