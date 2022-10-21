У Новокодацькому районі Дніпра виявили бойовий снаряд

Сьогодні вдень, 21 жовтня, близько 14:00, поліцейські Дніпра отримали повідомлення про виявлення підозрілого предмету, схожого на вибухівку на вулиці Юрія Кондратюка.

Прибувши на виклик, інформація підтвердилась.

Попередньо, виявлений предмет схожий на бойовий снаряд 120 калібру.

Наразі місце події огороджено стрічкою. Працює СОГ.

Джерело: Репортер

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