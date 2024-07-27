У Новокодацькому районі Дніпра продавали медалі з російським триколором

У Дніпрі помітили дуже сумнівний товар.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На барахолці у Новокодацькому районі міста побачили медаль з кольорами російського прапора.

Окрім цього в асортименті дивного продавця були й інші дивні товари.

Зокрема, пряжка від ременя із червоною радянською зіркою.

Нагадаємо, що в Україні діє закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в та заборону пропаганди їхньої символіки.

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