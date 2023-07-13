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  • У Норвегії вбили жінку із Дніпропетровщини: була біженкою та мала 2-річного сина

У Норвегії вбили жінку із Дніпропетровщини: була біженкою та мала 2-річного сина

Сьогодні 09:41
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Поліція Норвегії підозрює у вбивстві чоловіка жінки.

Новости Днепра про У Норвегії вбили жінку із Дніпропетровщини: була біженкою та мала 2-річного сина

У норвезькому місті Берген вбили громадянку України. 30-річна жінка приїхала в цю країну на початку року разом із 2-річним сином.

Як повідомляють ЗМІ, Катерина Кожома і її син родом з міста Тернівка в Дніпропетровській області. Як розповіла подруга загиблої, у Катерини практично не було родичів, оскільки всі померли, а залишилася тільки сестра.

До від’їзду за кордон жінка працювала у Києві на керівній посаді в IT-компанії. У неї був чоловік-азербайджанець на ім’я Михайло. У пари кілька років тому народився син. Подруга Катерини розповіла, що потім між ними з’явилися розбіжності, і з України жінка поїхала тільки з сином.

Однак Михайло дістався до Норвегії і знайшов дружину і сина. Вже там українка звернулася в поліцію. Але поліцейські поставилися до цього лояльно і дозволили батькові навідуватися до сина. Подруга загиблої жінки згадує, що незадовго до смерті та ще викладала фото в соцмережі, а 7 липня її не стало.

Українку з множинними ножовими пораненнями знайшли співробітники готелю для біженців, в якому вона проживала. Вони викликали поліцію і швидку допомогу. Катерину госпіталізували, але лікарі врятувати її не змогли – вона померла в реанімації.

У вбивстві підозрюють її чоловіка – 30-річного Михайла. Його арештували в той же день біля готелю. Зараз чоловік знаходиться в слідчому ізоляторі.

За даними поліції, дитини в момент вбивства поруч з мамою не було. Служби передали дитину жінці, яка за нею доглядає. Сестра загиблої вже зайнялася оформленням необхідних документів з опіки над дитиною.

Усі обставини вбивства будуть з’ясовувати правоохоронці.

Новости Днепра про У Норвегії вбили жінку із Дніпропетровщини: була біженкою та мала 2-річного сина

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Новости Днепра про У Норвегії вбили жінку із Дніпропетровщини: була біженкою та мала 2-річного синаУкраїнська

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