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У Німеччині взяли під варту підозрюваного у вбивстві 9-річної Валерії з Дніпропетровщини

Сьогодні 20:37
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Ймовірного вбивцю 9-річної Валерії знайшли та взяли під варту в Німеччині.

Новости Днепра про У Німеччині взяли під варту підозрюваного у вбивстві 9-річної Валерії з Дніпропетровщини

10 липня, стало відомо про те, що підозрюваний у вбивстві дев’ятирічної Валерії з Дніпропетровщини нині знаходиться під вартою у Саксонії, його екстрадували з Чехії. 

Про перебіг розслідування написало видання Saechsische.de. Зазначається, що нині підозрюваний мовчить щодо всіх звинувачень і перебуває під вартою в Саксонії (Німеччина).

Підозрюваного у справі вбитої дев’ятирічної Валерії перевезли до Німеччини. Чеські поліцейські вранці передали 36-річного чоловіка німецьким колегам на прикордонному переході в Петровіце. Чоловіка опівдні привезли до Хемніца, де доставили слідчому судді, — пише видання.

Новости Днепра про У Німеччині взяли під варту підозрюваного у вбивстві 9-річної Валерії з Дніпропетровщини

У вбивстві дев’ятирічної дівчинки підозрюють 36-річного громадянина Молдови. За словами слідства, доказів сексуального насильства немає.

Нагадаємо, дев’ятирічна Валерія безслідно зникла 3 червня, дорогою до школи. Пошуки тривали понад тиждень. До пошукової операції залучили кілька сотень поліцейських із застосуванням гелікоптерів, дронів, службових собак і водолазів.

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Новости Днепра про У Німеччині взяли під варту підозрюваного у вбивстві 9-річної Валерії з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про У Німеччині взяли під варту підозрюваного у вбивстві 9-річної Валерії з ДніпропетровщиниРусский

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