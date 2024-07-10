У Німеччині взяли під варту підозрюваного у вбивстві 9-річної Валерії з Дніпропетровщини

10 липня, стало відомо про те, що підозрюваний у вбивстві дев’ятирічної Валерії з Дніпропетровщини нині знаходиться під вартою у Саксонії, його екстрадували з Чехії.
Про перебіг розслідування написало видання Saechsische.de. Зазначається, що нині підозрюваний мовчить щодо всіх звинувачень і перебуває під вартою в Саксонії (Німеччина).
Підозрюваного у справі вбитої дев’ятирічної Валерії перевезли до Німеччини. Чеські поліцейські вранці передали 36-річного чоловіка німецьким колегам на прикордонному переході в Петровіце. Чоловіка опівдні привезли до Хемніца, де доставили слідчому судді, — пише видання.
У вбивстві дев’ятирічної дівчинки підозрюють 36-річного громадянина Молдови. За словами слідства, доказів сексуального насильства немає.
Нагадаємо, дев’ятирічна Валерія безслідно зникла 3 червня, дорогою до школи. Пошуки тривали понад тиждень. До пошукової операції залучили кілька сотень поліцейських із застосуванням гелікоптерів, дронів, службових собак і водолазів.
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