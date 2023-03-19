Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Німеччині на путіна чекає арешт, – міністр юстиції ФРН

Сьогодні 11:37
просмотров

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента росії володимира путіна, якщо він ступить на німецьку землю.

Новости Днепра про У Німеччині на путіна чекає арешт, - міністр юстиції ФРН

Про це повідомляє видання Zeit.

За словами міністра, у разі приїзду путіна Міжнародний кримінальний суд швидко звернеться до Інтерполу та договірних держав і вимагатиме виконання ордера.

Тоді Німеччина буде зобов’язана заарештувати президента путіна, якщо він в’їде на німецьку територію, і передати його до МКС, – сказав Марко Бушманн.

На відміну від національних правоохоронних органів, МКС може також вживати заходів проти глав держав, додав він.

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента рф путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента рф з прав дитини. Пізніше в ОП прокоментували видання ордеру на арешт путіна.

Також ми писали: у Кремлі вже шукають наступника путіну після рішення МКС про його арешт — ГУР.

Читайте також:

Новости Днепра про У Німеччині на путіна чекає арешт, - міністр юстиції ФРНУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кенії відкрили український мурал “Зерна культури”
    новини України
    Сьогодні 09:30
    У Кенії відкрили український мурал “Зерна культури”

    У кенійському місті Найробі відкрили український мурал "Grains of Culture"…

    Українців попередили про обмеження в роботі Приватбанку: додаток Приват24 та операції з картками будуть неможливі
    новини України
    Вчора 19:58
    Українців попередили про обмеження в роботі Приватбанку: додаток Приват24 та операції з картками будуть неможливі

    У ніч на 19 березня користувачі Приватбанку можуть зіткнутися з…

    У Кремлі вже шукають наступника Путіну після рішення МКС про його арешт — ГУР
    новини України
    Вчора 14:42
    У Кремлі вже шукають наступника Путіну після рішення МКС про його арешт — ГУР

    Після рішення Міжнародного кримінального суду про арешт російського президента-диктатора Володимира…

    Рівно 9 років тому Росія анексувала Крим: у річницю в Севастополі пролунали вибухи
    новини України
    Вчора 13:38
    Рівно 9 років тому Росія анексувала Крим: у річницю в Севастополі пролунали вибухи

    18 березня 2014 року Росія незаконно включила до свого складу…

    Наверх