У Німеччині на путіна чекає арешт, – міністр юстиції ФРН

Про це повідомляє видання Zeit.
За словами міністра, у разі приїзду путіна Міжнародний кримінальний суд швидко звернеться до Інтерполу та договірних держав і вимагатиме виконання ордера.
Тоді Німеччина буде зобов’язана заарештувати президента путіна, якщо він в’їде на німецьку територію, і передати його до МКС, – сказав Марко Бушманн.
На відміну від національних правоохоронних органів, МКС може також вживати заходів проти глав держав, додав він.
Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента рф путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента рф з прав дитини. Пізніше в ОП прокоментували видання ордеру на арешт путіна.
Також ми писали: у Кремлі вже шукають наступника путіну після рішення МКС про його арешт — ГУР.
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