У Нікопольському районі пенсіонер ударив свою сусідку ножем в серце

Як повідомили в обласній поліції, злочин стався 16 листопада. Правоохоронці отримали виклик від мешканців одного із сіл Нікопольського району. Люди розповіли, що односелець вбив свою 62-річну сусідку. Про скоєне громадяни дізналися від самого злочинця.
Приїхавши на виклик, правоохоронці побачити жінку без ознак життя. Поруч з нею був підозрюваний у вбивстві.
На місце було викликано слідчо-оперативну групу, проведено необхідні слідчі дії. Як з’ясувалося, між нападником і потерпілою виникла сварка, під час якої 79-річний злочинець напав на жінку з ножем. Внаслідок отриманого поранення у серце потерпіла померла. Під час огляду місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.
Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві.
Читайте також:
Автор:
За такі гроші пропонують товар із неприємним "сюрпризом".
У технікуму із Кам'янського відібрали понад 40 гектарів землі.
Чоловік свою вину не визнав.
Нещодавно Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок 31-річному пастору із…