У Нікопольському районі пенсіонер ударив свою сусідку ножем в серце

У Нікополі чоловік вдарив ножем в груди 62-річну жінку.

Як повідомили в обласній поліції, злочин стався 16 листопада. Правоохоронці отримали виклик від мешканців одного із сіл Нікопольського району. Люди розповіли, що односелець вбив свою 62-річну сусідку. Про скоєне громадяни дізналися від самого злочинця.

Приїхавши на виклик, правоохоронці побачити жінку без ознак життя. Поруч з нею був підозрюваний у вбивстві.

На місце було викликано слідчо-оперативну групу, проведено необхідні слідчі дії. Як з’ясувалося, між нападником і потерпілою виникла сварка, під час якої 79-річний злочинець напав на жінку з ножем. Внаслідок отриманого поранення у серце потерпіла померла. Під час огляду місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві.

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