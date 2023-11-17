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У Нікопольському районі пенсіонер ударив свою сусідку ножем в серце

Сьогодні 19:25
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У Нікополі чоловік вдарив ножем в груди 62-річну жінку.

Новости Днепра про У Нікопольському районі пенсіонер ударив свою сусідку ножем в серце

Як повідомили в обласній поліції, злочин стався 16 листопада. Правоохоронці отримали виклик від мешканців одного із сіл Нікопольського району. Люди розповіли, що односелець вбив свою 62-річну сусідку. Про скоєне громадяни дізналися від самого злочинця. 

Приїхавши на виклик, правоохоронці побачити жінку без ознак життя. Поруч з нею був підозрюваний у вбивстві. 

На місце було викликано слідчо-оперативну групу, проведено необхідні слідчі дії. Як з’ясувалося, між нападником і потерпілою виникла сварка, під час якої 79-річний злочинець напав на жінку з ножем. Внаслідок отриманого поранення у серце потерпіла померла. Під час огляду місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві. 

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Новости Днепра про У Нікопольському районі пенсіонер ударив свою сусідку ножем в серцеУкраїнська Новости Днепра про У Нікопольському районі пенсіонер ударив свою сусідку ножем в серцеРусский

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