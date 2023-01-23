У Нікопольському районі ніч пройшла під вогнем ворожих “Градів” і “Ураганів”

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Під вогнем з російських “Градів” та “Ураганів” пройшла ця ніч у Нікопольському районі”, – зазначив посадовець.
Резніченко розповів, що загарбники завдавали ударів двічі. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 снарядів, люди не постраждали.
Наразі на місці уражень працюють представники Державної служби з надзвичайних ситуацій – наслідки з’ясовуються.
“У рештi районів сирена кілька разів попереджала про небезпеку та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно”, – додав глава ОВА.
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