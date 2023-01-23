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  • У Нікопольському районі ніч пройшла під вогнем ворожих “Градів” і “Ураганів”

У Нікопольському районі ніч пройшла під вогнем ворожих “Градів” і “Ураганів”

Сьогодні 08:30
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Російські окупанти 23 січня обстріляли Дніпропетровську область з РСЗВ. Унаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Новости Днепра про У Нікопольському районі ніч пройшла під вогнем ворожих

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Під вогнем з російських “Градів” та “Ураганів” пройшла ця ніч у Нікопольському районі”, – зазначив посадовець.

Резніченко розповів, що загарбники завдавали ударів двічі. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 снарядів, люди не постраждали.

Наразі на місці уражень працюють представники Державної служби з надзвичайних ситуацій – наслідки з’ясовуються.

“У рештi районів сирена кілька разів попереджала про небезпеку та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно”, – додав глава ОВА.

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