У Нікополі затримали фаната СРСР, який пропагував комунізм

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у Дніпропетровській області.
Днями в Нікополі викрили фаната СРСР, який публікував в своїх соцмережах комуністичну символіку. За інформацією правоохоронців, нікопольчанин поширював відео, де було зображено прапор СРСР та в якому схвалювали радянську ідеологію.
Це помітили правоохоронці, які оголосили прихильнику тоталітарного режиму про підозру за поширення комуністичної символіки.
Зазначимо, що в Україні заборонене поширення тоталітарної, комуністичною та націонал-соціалістичної (нацистської) символіки. Пропаганда заборонених режимів вважається адміністративним, а іноді і кримінальним правопорушенням.
Нагадаємо, раніше двоє дніпрян в прямому ефірі хвалили окупантів та називали гривні фантиками.
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