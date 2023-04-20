У Нікополі затримали фаната СРСР, який пропагував комунізм

У Нікополі оголосили підозру чоловіку, який пропагував комунізм в соцмережах.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у Дніпропетровській області.

Днями в Нікополі викрили фаната СРСР, який публікував в своїх соцмережах комуністичну символіку. За інформацією правоохоронців, нікопольчанин поширював відео, де було зображено прапор СРСР та в якому схвалювали радянську ідеологію.

Це помітили правоохоронці, які оголосили прихильнику тоталітарного режиму про підозру за поширення комуністичної символіки.

Зазначимо, що в Україні заборонене поширення тоталітарної, комуністичною та націонал-соціалістичної (нацистської) символіки. Пропаганда заборонених режимів вважається адміністративним, а іноді і кримінальним правопорушенням.

Нагадаємо, раніше двоє дніпрян в прямому ефірі хвалили окупантів та називали гривні фантиками.

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