У Нікополі затримали чоловіка, який ходив вулицями у футболці та кепці із комуністичною символікою

Також у нього при собі був червоний прапорець.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровської області.
Правоохоронці затримали чоловіка. 14 листопада йому оголосили про підозру за ч.1 ст.436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.
Тепер “комуніст” може провести за гратами до п’яти років.
Читайте також:
Автор:
Медики розповіли про стан чоловіків, які підірвалися на гранаті в…
Рф продовжує тероризувати Україну.
У Кам'янському на Дніпропетровщині двоє школярок заблукали, через що ночували…
Зараз на Дніпропетровщині та в деяких інших областях України оголошено…