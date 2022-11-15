У Нікополі затримали чоловіка, який ходив вулицями у футболці та кепці із комуністичною символікою

У Нікополі 33-річний чоловік ходив вулицями у футболці та кепці із комуністичною символікою.

Також у нього при собі був червоний прапорець.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровської області.

Правоохоронці затримали чоловіка. 14 листопада йому оголосили про підозру за ч.1 ст.436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Тепер “комуніст” може провести за гратами до п’яти років.

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