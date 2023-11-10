У Нікополі запровадили карантин: які обмеження ввели

Про це повідомили у міськраді.
У середмісті Нікополя зафіксували сказ тварин. Через це ввели карантинні обмеження. Повідомляється, що спалах хвороби виявили 8 листопада, після того, як перевірили біоматеріал від хворої тварини.
Через це з 9 листопада по 9 січня 2024 року в місті запроваджують карантин. Спалах хвороби зафіксували на території: від перехрестя вул. Шевченка-Першотравневої, перехрестя вулиць Першотравневої-Патріотів України, перехрестя вул. Патріотів України-Преображенської та перехрестя вулиць Преображенської-Шевченка.
Які заходи вживаються:
Крім цього, у Нікополі заборонять проведення виставок, виводок собак, вивезення за його межі собак, котів і диких тварин.
Власникам собак, котів та інших тварин, які знаходяться за межами визначеної неблагополучної на сказ території (спалаху хвороби) рекомендували провести вакцинацію тварин від сказу.
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