У Нікополі запровадили карантин: які обмеження ввели

У Нікополі зафіксували випадок сказу.

Про це повідомили у міськраді.

У середмісті Нікополя зафіксували сказ тварин. Через це ввели карантинні обмеження. Повідомляється, що спалах хвороби виявили 8 листопада, після того, як перевірили біоматеріал від хворої тварини.

Через це з 9 листопада по 9 січня 2024 року в місті запроваджують карантин. Спалах хвороби зафіксували на території: від перехрестя вул. Шевченка-Першотравневої, перехрестя вулиць Першотравневої-Патріотів України, перехрестя вул. Патріотів України-Преображенської та перехрестя вулиць Преображенської-Шевченка.

Які заходи вживаються:

вакцинування тварин, які можуть захворіти на сказ. Вакцинацію проведуть фахівці державної лікарні безкоштовно;

нагляд за тваринами підозрілих у заражені на сказ, проводитися їх ізоляція та щеплення антирабічною вакциною відповідно до схеми вакцинації;

тварин хворих на сказ можуть умертвити;

Крім цього, у Нікополі заборонять проведення виставок, виводок собак, вивезення за його межі собак, котів і диких тварин.

Власникам собак, котів та інших тварин, які знаходяться за межами визначеної неблагополучної на сказ території (спалаху хвороби) рекомендували провести вакцинацію тварин від сказу.

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