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  • У Нікополі за майже 100 тисяч гривень ремонтують меморіал “Вічна слава”

У Нікополі за майже 100 тисяч гривень ремонтують меморіал “Вічна слава”

Сьогодні 17:46
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У Нікополі, що на Дніпропетровщині займаються ремонтом меморіалу "Вічна слава".

Новости Днепра про У Нікополі за майже 100 тисяч гривень ремонтують меморіал

Меморіал розташований за адресою м. Нікополь, Алея Слави, вул. Херсонська. Про це йдеться на сайті Прозоро. Тендер на проведення робіт опублікували 10 листопада, і майже відразу оголосили переможця. 

Ремонтні роботи замовило комунальне підприємство “Міське паркове господарство Нікопольської міської ради”.

Як йдеться в описі тендеру, шукали компанію, яка може надати послуги із благоустрою населених пунктів, а саме послуги з поточного ремонту меморіалу “Вічна Слава” у Нікополі на вулиці Херсонській.

Аукціон не проводили, бо заявку подав один учасник. Переможець – Чередниченко Валентин Олександрович. На ремонт планують витратити 94 651 гривень. 

Завершити ремонтні роботи повинні до 20 листопада 2023 року.

Новости Днепра про У Нікополі за майже 100 тисяч гривень ремонтують меморіал

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