У Нікополі за майже 100 тисяч гривень ремонтують меморіал “Вічна слава”

У Нікополі, що на Дніпропетровщині займаються ремонтом меморіалу "Вічна слава".

Меморіал розташований за адресою м. Нікополь, Алея Слави, вул. Херсонська. Про це йдеться на сайті Прозоро. Тендер на проведення робіт опублікували 10 листопада, і майже відразу оголосили переможця.

Ремонтні роботи замовило комунальне підприємство “Міське паркове господарство Нікопольської міської ради”.

Як йдеться в описі тендеру, шукали компанію, яка може надати послуги із благоустрою населених пунктів, а саме послуги з поточного ремонту меморіалу “Вічна Слава” у Нікополі на вулиці Херсонській.

Аукціон не проводили, бо заявку подав один учасник. Переможець – Чередниченко Валентин Олександрович. На ремонт планують витратити 94 651 гривень.

Завершити ремонтні роботи повинні до 20 листопада 2023 року.

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