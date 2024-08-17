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  • У Нікополі виникло займання житлового будинку внаслідок ворожого обстрілу

У Нікополі виникло займання житлового будинку внаслідок ворожого обстрілу

Сьогодні 11:47
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У місті Нікополь сталася пожежа.

Новости Днепра про У Нікополі виникло займання житлового будинку внаслідок ворожого обстрілу

У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники, які прибули до місця події встановили, що горить дах житлового будинку на площі 60 кв.м. Пожежу ліквідовано, — йдеться у дописі рятувальників.

Обійшлося без загиблих та травмованих.

На місці працювало 5 рятувальників та пожежна спецтехніка.

Сьогодні ми писали про те, що Сили ППО вночі знищили над Дніпропетровщиною 2 ворожих шахеди.

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Новости Днепра про У Нікополі виникло займання житлового будинку внаслідок ворожого обстрілуУкраїнська

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