У Нікополі виникло займання житлового будинку внаслідок ворожого обстрілу

У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники, які прибули до місця події встановили, що горить дах житлового будинку на площі 60 кв.м. Пожежу ліквідовано, — йдеться у дописі рятувальників.
Обійшлося без загиблих та травмованих.
На місці працювало 5 рятувальників та пожежна спецтехніка.
Сьогодні ми писали про те, що Сили ППО вночі знищили над Дніпропетровщиною 2 ворожих шахеди.
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