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У Нікополі врятували контуженого після обстрілу лебедя

Сьогодні 06:50
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Внаслідок обстрілу Нікополя постраждав лебідь.

Новости Днепра про У Нікополі врятували контуженого після обстрілу лебедя

Контуженого лебедя знайшли після артобстрілу Нікополя жителі селища Північне. Він сидів посеред дороги. Люди припустили, що птах, ймовірно, оглох після вибухів.

Про це повідомляє ГО “Прихист” на своїй сторінці у Facebook.

Там зазначили, що небайдужі передали постраждалого лебедя на місцеве ранчо “Червоний камінь”. Там піклуються про косуль та фазанів і є вдосталь риби. Птаху знайшли прихисток на приватному ставку і він зможе відлетіти будь-коли.

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Новости Днепра про У Нікополі врятували контуженого після обстрілу лебедяУкраїнська Новости Днепра про У Нікополі врятували контуженого після обстрілу лебедяРусский

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